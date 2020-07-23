Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde ortak kullanım alanları, tuvalet ve lavaboların yanı sıra bazı alanların yenilenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Hastanesi Acil Servis ile yemekhanedeki yenileme çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildiği, ortak alanlar, polikliniklerle servislerdeki tuvalet ve lavaboların yanı sıra bazı alanların yenilenmesi amacıyla da çalışmalara başlandığı bildirildi.

Bölüm bölüm yürütülen yenileme ve genel bakım çalışmaları kapsamında 35 tuvalet alanının yenileneceği belirtildi.