Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor

17.08.2022 12:06
Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye'de de görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsünden geçmişte çiçek aşısı olanların yüzde 85'e kadar korunabildiğine dikkat çekti.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye'de de görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsünden geçmişte çiçek aşısı olanların yüzde 85'e kadar korunabildiğine dikkat çekti. Gürüz, "Maymun çiçeğinde 40 yaş üzerinde çok nadiren vakalara rastlıyoruz ama her zaman dikkatli olunmalı ve kişisel önlemlere uyulmalı" dedi.

Ege Üniversitesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, dünyayı etkisi altına alan maymun çiçeğinde, çiçek hastalığına benzer şikayetlerin daha hafif seyrettiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gürüz, yıllardır bilinen maymun çiçeğine karşı tüm insanlığın Covid-19 salgınının ardından daha duyarlı hale geldiğini kaydetti. Geçmişte çiçek hastalığının dünyayı kasıp kavurduğunu hatırlatan Gürüz, "Yüz binlerce insan değişik coğrafyada bu hastalığa yakalandı ve çoğunluğu ölümle sonuçlandı. Çiçek aşısı sayesinde 1980 yılında dünya genelinde, bu hastalığın kökünün kazındığına kanaat getirildi. 1980'den beri rutin olarak çiçek aşısı yapılmıyor. Yani 1980 yılına kadar doğmuş olan jenerasyon çiçek aşısı oldu. Yapılan çalışmalarda maymun çiçeği virüsüyle çiçek virüsünün birbirine çok benzediği ortaya çıktı. Bu yüzden bizim aşılarımız yüzde 85'e kadar bizi koruyor. Dünya yeniden çiçek aşısını yapmayı konuşuyor. Eminim ki pek çok bilim insanı bununla ilgili çalışmaya başlamış vaziyette. Çiçek aşısının dünya genelinde mevcut bir stoğu var ama tüm dünyayı aşılamaya yetecek kadar olmayabilir" dedi.

Prof. Dr. Gürüz, çiçek aşısı olanların maymun çiçeğine yakalansalar dahi hastalığı çok hafif belirtilerle grip tablosunda atlatabildiğini dile getirdi. 'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİÇEK AŞISI GÜNDEMDE'Çiçek aşısıyla ilgili dünyadaki çalışmaların devam ettiğini anlatan Prof. Dr. Gürüz, "Maymun çiçeğinde 40 yaş üzerinde çok nadiren vakalara rastlıyoruz. Bu nedenle çiçek aşısı olmuş tüm vatandaşlarımız daha huzur içinde olabilir ama her zaman dikkatli olunmalı ve kişisel önlemlere uyulmalı. Çiçek aşısının tekrar yapılması için görüşmeler var. Bu aşının üretildiği suş, dünyada mevcut. Dünya sağlık teşkilatı ve aşıyla uğraşan dünyanın belli başlı merkezlerinde bu aşı mevcut. Çok kısa sürede olmamak şartıyla bu aşı yeniden yapılabilir. Dünya sağlık teşkilatı risk altında olan ve çiçek aşısı yapılmamış olan sağlık çalışanlarına bu aşıyı yapmayı düşünüyor. Onların elinde belli bir stok var ama tüm dünyaya yetecek kadar değil. Pek çok bilim insanı çiçek aşısı üzerine hala çalışıyor" diye konuştu. 'KLİMADA FİLTRE TEMİZLİĞİNE DİKKAT'Tüm üst solunum yolu enfeksiyonlarında olduğu gibi maymun çiçeği virüsünde de kişisel önlemlerin önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Gürüz, sıcak havalarda sürekli klima kullanımının zararlarına ilişkin "Kapalı ortamlarda klimadan ziyade kapı ve pencere açılarak hava akımının sağlanması çok önemli. Hava akımı bir vantilatör yardımıyla güçlendirilebilir. Klimaların filtrelerinde pek çok viral bakteriyal patojen birikebiliyor. Klimalar ciddi sorunlara yol açan enfeksiyonların kaynağı olabiliyor. Mutlaka bunların hepa filtrelerinin sık sık temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekiyor. Hava akımı olan ortamları sağlamamız lazım" dedi.

YORUMLAR
500
Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor Malazgirt'te aşı çalışmaları sürüyor Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıllık mermer idol bulundu Yeşilova Höyüğü'nde 5 bin yıllık mermer idol bulundu
Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi, Çiçek aşısı, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Gürüz: Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement