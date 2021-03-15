Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu vefat etti - Son Dakika

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu vefat etti
15.03.2021 19:43
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin eski dekanlarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Evinde rahatsızlanarak Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kumanlıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2011-2014 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kumanlıoğlu'nun naaşı yarın Bilal Saygılı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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