Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni yapıldı

Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulunda 26. dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Tire Belediyesi Kültür ve Sanat Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, Tire Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Tire Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Şerafettin Övek keman dinletisi sundu.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan üniversitelerinin Türkiye'deki en köklü üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nur Ceyhan Güvensen de insan hayatın içinde birçok an yaşadığını belirterek, "Bunların bir kısmı acılarla bir kısmı sevinçlerle geçer. Herkesin hatırasında aslında dün gibi hatırladığı ise özel anlarıdır. İşte bugün de böyle özel bir anı çocuklarımız için sizlerle yaşamaktan bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

Okuldan birincilikle mezun olan Mert Karakulak da 2 yılda çok fazla bilgi öğrendiklerini belirterek, "Düşünmeyi, hızlı karar vermeyi Ege Üniversitesinin imkanlarıyla başardık. Bütün bu çabalarımızın sonunda üniversitemizin her alanda ayrı ayrı en iyi olmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Tören mezun olan 250 öğrenciye mezuniyet belgelerinin verilmesi ve keplerin havaya atılması ile sona erdi.