Ege Üniversitesi ve Türk Kızılaydan öğrencilere iftar - Son Dakika
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Ege Üniversitesi ve Türk Kızılaydan öğrencilere iftar

23.04.2022 10:50
Ege Üniversitesi ve Türk Kızılaydan öğrencilere iftar

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Türk Kızılay iş birliğinde üniversite öğrencilerine iftar verildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Türk Kızılay iş birliğinde üniversite öğrencilerine iftar verildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı otoparkında gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda öğrenci katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, öğrencilerle oruç açmanın, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluk verdiğini belirtti.

Ege Üniversitesinin eğitim öğretime başladığı günden bugüne kadar bilim dünyasına çok kıymetli katkılar sağladığını aktaran Ersan, "Ege Üniversitesi son yıllarda bilim dünyasında elde ettiği başarılarla uluslararası değerlendirme sıralamalarında da gurur verici bir konuma ulaşmıştır. Alt yapısını çağın gereklerine, yeni gelişmelere uygun olarak sürekli yenileyen üniversitemiz bilim dünyasına yön verecek başarılara imza atmak için yürüdüğü bu yolda kararlılığını devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan program kapsamında, EÜ Türk Musikisi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından musiki dinletisi sunuldu, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve meddah gösterisi de yapıldı.

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Kaynak: AA

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