Ege Üniversitesi yeni öğretim dönemine hazır - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) 2020-2021 öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni öğretim dönemine önceki senelerde olduğu gibi yine büyük bir motivasyonla başlayacaklarını belirtti.

Bu süreçte üniversitedeki salgın tedbirlerini açık hava toplantılarında değerlendirdiklerini kaydeden Budak, şunları kaydetti:

"Öğretim faaliyetlerimizi pandemi sürecinde sorunsuz bir biçimde sürdürüyoruz. 26 Ekim'de başlayacağımız 2020-2021 öğretim döneminde dijital ortamda derslerin sorunsuz yürütülebilmesi için tüm hazırlarımızı tamamladık. Öğretim elemanlarımız dijital platformlara çok çabuk adapte oldu ve kaliteden ödün vermeden eğitim faaliyetlerini sürdürdüler. Bu zorlu süreçte üniversitemizde ders materyallerine ulaşamamış öğrenci kalmayacak şekilde bir iletişim ağı geliştirildi."