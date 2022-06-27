Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi

27.06.2022 10:35
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri, Zootekni, Süt Teknolojisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerine akreditasyon belgeleri verildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesinin Tarla Bitkileri, Zootekni, Süt Teknolojisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği ile Peyzaj Mimarlığı bölümlerine akreditasyon belgeleri verildi.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, akredite olan bölümlerin başkanlarına senato toplantısında akreditasyon belgelerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Necdet Budak, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türkiye'de ilk kez tam akreditasyon almaya hak kazanan Ege Üniversitesi bünyesindeki tüm bölüm ve programların, kalite çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yaptı.

Ziraat Fakültesinin de kalite yolculuğunda önemli başarılara imza attığına işaret eden Budak, "Fakültemiz, ülkemizde 6 bölümü ile ilk, 3 bölümü ile de tek akredite edilen fakülte oldu. ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu'nun senatomuza teşrifi ile akreditasyon belgelerini bölüm başkanlarımıza takdim ettik. Ege Üniversitesi olarak, araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğu ile kalite standartlarımızı üst seviyelere taşımaya, eğitim programlarımızı akredite etmeye devam edeceğiz. Fakültemizin eğitim kalitesini tescilleyen bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda EÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel, akreditasyon sürecini anlatan sunum gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
HMKÜ'de 3 bin 100 öğrenci mezun oldu HMKÜ'de 3 bin 100 öğrenci mezun oldu Amasya Üniversitesinden sınavlara çalışan öğrencilere yiyecek ve içecek ikramı Amasya Üniversitesinden sınavlara çalışan öğrencilere yiyecek ve içecek ikramı
Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Rektör, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bölümlerine akreditasyon belgeleri takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement