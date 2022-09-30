Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

30.09.2022 17:08
Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi eylemine iştirak suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi eylemine iştirak suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.B, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız salonda hazır bulundu.

Duruşmada Çakıroğlu'nu öldürdüğü suçlamasıyla "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nurullah Semo da SEBGİS ortamında tanık olarak ifade verdi.

Semo, olay günü C.B'nin yanında olup olmadığını hatırlamadığı iddiasını paylaştı.

Daha sonra söz verilen sanık C.B. ise olayla ilgisinin olmadığını savunarak, beraat talep etti.

Müşteki avukatlarının ardından Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem de sanığa sorular yöneltti.

Erdem'in "Sanık vatanını ve milletini sevdiğini söylüyor. Fırat'ımın olayının ardından neden PKK'ya ait bir hücre evinde yakalandı o zaman" diye sorması üzerine C.B, kendisinin örgüt evinde yakalanmadığını söyledi.

Savcı tutuklanmasını talep etti

Daha sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Mütalaada Fırat Çakıroğlu'nun Semo tarafından bıçak darbeleri sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğini, orada bulunan C.B'nin Semo'yu engellemesi gerekirken aksine cesaretlendirdiğini öne süren savcı, C.B'nin terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğunun sabit olduğunu, bu olayda da terör örgütünün amacına yönelik hareket ettiğini savundu.

Savcı, C.B'nin "kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıl, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve sanığın tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında sanığın tutukluluk talebinin reddederek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

Olay ve dava süreci

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan olayda, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmıştı.

Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Çakıroğlu'nun avukatları olay sırasında C.B'nin de Nurullah Semo'nun yanında olduğu gerekçesiyle müracaatta bulunmuş ve sanık hakkında da dava açılmıştı.

İddianamede, C.B'nin olay sırasında Çakıroğlu'na yönelik eylemin gerçekleştirmesi açısından Semo'yu cesaretlendirip olayı kolaylaştırdığı, örgüt adına öldürme eylemine iştirak suçunu işlediğine yer verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesine iştirak ettiği öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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