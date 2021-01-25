Ege Üniversitesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu - Son Dakika

Ege Üniversitesinde "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu

25.01.2021 12:13
Ege Üniversitesinde

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, aşı alanında bilimsel bilgi üretmek, genç araştırmacılar yetiştirmek, üretilen aşıları toplumun hizmetine sunmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısının 42'ye ulaştığını aktaran Budak, "Merkezimiz ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada ortaya çıkan ve halk sağlığı sorununa dönüşen bulaşıcı hastalık etkenlerinin tanı ve tedavisine yönelik bilimsel bilgi üretecek. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak disiplinler arası bir felsefe ile çalışmalar yapacak. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek olan merkez, araştırma geliştirme, teknoloji transferi, yerli ve milli teknoloji üretimi konularında üniversite sanayi, özel sektör kamu arasında iş birliği yaparak çalışmalar yürütecek." ifadelerini kullandı.

Kurulan merkezin yurt dışındaki kuruluşlarla da iş birliği yapacağını ifade eden Budak, bu kapsamda sektörde gereksinim duyulan ara eleman ve uzmanlara sistem odaklı sertifikalı eğitimler vereceklerini de kaydetti.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Üniversite, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesinde 'Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi' kuruldu - Son Dakika


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