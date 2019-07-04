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Ege Üniversitesinde çocuklar için temel hareket eğitimi verilecek

1 saat önce

Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından çocuklara yönelik "Temel Hareket Eğitim" kursları düzenleneceği bildirildi.

Ege Üniversitesinde çocuklar için temel hareket eğitimi verilecek, System.String[]
Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından çocuklara yönelik "Temel Hareket Eğitim" kursları düzenleneceği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs Spor Salonu'nda Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi doktora öğrencisi Uzman Hakan As tarafından yaz boyunca verilecek "Temel Hareket Eğitimi"nin, çocukların kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik, zihinsel ve mental gelişimlerine katkı sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen As, 4-10 yaş grubundaki yönelik programın herkese açık olduğunu ifade etti.
As, eğitimle çocukların önceden sokaklarda özgürce yaptıkları hareketleri belli bir disiplinle yapacaklarını belirterek, "Çocuklarımızın düşmeyi koşmayı tekrardan öğrenmesini hedefliyor ve bu tarz motor becerilerini ve hareket kinetiklerinin geliştirilmesini, sağlıklı ve planlı yeni nesillerin oluşmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Spor
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