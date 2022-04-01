Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek

01.04.2022 11:37
Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesinde görevli akademisyenler, endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesinde görevli akademisyenler, endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Teknolojisi Bölümü Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Özgen Özer'in yürüttüğü "Endemik Bitkilerden Hidrola, Ekstre ve Uçucu Yağların Elde Edilmesi ve Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği programı kapsamında desteklemeye hak kazandı.

Projeyle, ülkenin endemik bitkilerinden cilt bakım ve bebek bakım ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Ayşe Betül Avcı, Prof. Dr. Evren Homan Gökçe, Prof. Dr. Şura Baykan, Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Doç. Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi'den oluşan araştırmacılar ile lisansüstü bursiyerler projede görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özer, seçilen endemik bitkileri tarımsal kültüre alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Doğal ve kültür örneklerinden elde edilecek ekstre, uçucu yağ ile hidrolatlarında kimyasal antimikrobiyal, antioksidan etki araştırmalarının yapılacağını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının ilgili yönetmeliklerine uygun olarak cilt bakım ve bebek bakım ürünlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Böylece Türkiye'de ilk kez tamamen Türkiye'ye özgü bir bitkide yapılacak olan bu proje ile ülkemize hem yeni ve yerli bir ticari ürün kazandırılacak, yurt dışına ihracatı sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacak, hem de seçilen bitki ile yerli üretim teşvik edilmiş olacaktır."

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan projelerin farklı programlar tarafından desteklenmeye devam ettiğini vurguladı.

Üniversitede Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun cilt bakım ve bebek bakım ürünleri geliştireceğini kaydeden Budak, "Proje ile hem ülkemize yeni ve yerli bir ticari ürün kazandırılacak hem de bu ürününün yurt dışına ihracatı sağlanacak. Ülkemiz ekonomisine önemli girdi sağlayacak araştırma dolayısıyla proje ekibimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek

YORUMLAR
500
Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimi başladı

Ege Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Üniversite, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförün sözleri, duyanları gülme krizine soktu!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
12:31 Ev değil resmen müze! Kaçakçılık ekipleri baskın yaptıkları evde değeri 60 milyonu bulan sikkeler buldu
12:28 1 Nisan'da dolar 14,69 seviyelerinde alıcı buluyor
12:27 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce zam gelecek yeni ürünü açıkladı: Salça
12:25 Vahşet büyük tepki çekti: Kümesine giren hamile köpeği önce öldürdü, sonra traktörün arkasına takarak sürükledi
12:23 Ukrayna ordusunun esir aldığı Rus askerleri taraf değiştirmeye başladı
12:22 Seçimlere hazırlanan Sırbistan Cumhurbaşkanı buzdolabının içinden çıktı!
12:19 Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında tecavüz suçlaması! "Bakireyim dedim, tecavüz etti, sonra da ağlama hadi git" dedi
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:06:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesinde endemik bitkilerden cilt ve bebek bakım ürünleri geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement