Ege Üniversitesinde Fotoğraf Ve Kısa Film Yarışmasının Ödül Töreni Düzenlendi

Çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yöntemlerini iyi kullanan, kalkınmaya katkıda bulunan kampüsler oluşturulması hedefiyle uygulanan "yeşil kampüs" projesi Ege Üniversitesi'nde yaygınlaşarak hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede "Yeşil Kampüs" temasını EÜ personeli ve öğrencilerinin gözünden görmek amacı ile Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi;Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT) işbirliği ile "Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması" düzenlendi. 203 fotoğraf ve 17 kısa filmin yer aldığı yarışmada ödül kazanan eserler Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine kavuştu.

Törene; EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ersan, "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde yeşil kampüs oluşturma çalışmalarımıza hızla ve hep birlikte devam ediyoruz. Bu çalışmalarda geldiğimiz noktayı öğrencilerimizin gözüyle görelim istedik. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanımız Gürcan Temizel ve EFOT bir araya geldiler. Bununla ilgili fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlemeye karar verdiler. Düzenlendiğimiz yarışmada çok güzel karelerle karşılaştık.Jüri olarak fotoğrafları seçerken çok zorlandık. Hatta kurallarda olmamasına rağmen bir de jüri ödülü ekledik. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fotoğraf ve kısa film dalındaki ödüller sahiplerini buldu

Törende konuşan Prof. Dr. Parsa, "Yarışmaya 200'ün üzerinde fotoğraf katılımı oldu. Bunlardan 30 tanesi sergilenmeye hak kazandı. Bu fotoğraflar kampüsümüzün görsel belleğine çok güzel bir iz bıraktı ve bunun her sene tekrarlanarak sürmesini arzu ediyoruz"dedi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Fotoğraf dalında birincilik ödülünü Fen Fakültesi'nden Kaan Yılmaz, ikincilik ödülünü Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Ali İhsan Mimtaş, üçüncülük ödülünü İletişim Fakültesi'nden Mert Akın, Mansiyon ödülünü yine İletişim Fakültesi'nden Selim Akmut,Jüri Özel Ödülünü ise Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Gökhan Demirel aldı.

Fotoğraf dalında ödül alan eserlerin sahiplerine ödüller Prof. Dr. Mehmet Ersan tarafından verildi.

Kısa Film dalında ise birincilik ödülünü kazanan Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden İbrahim Sertaç Kasaplar'a ödülünü Prof. Dr. Dilek Takımcı, ikincilik ödülünü kazanan İletişim Fakültesi'nden Ece Özşeker'e ödülünü Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa,üçüncülük ödülünü alan İletişim Fakültesi'nden Deya Aldeen Abu Raideh'e ödülünü Prof. Dr. Nedim Koşumve Mansiyon ödülünü alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden Barış İş'e ödölünü Prof. Dr. Ayfer Yalçınve Ece Hasbahçeli'ye ise ödülünü Prof. Dr. Necdet Erdilek verdi.

Yarışmada yer alan eserler, düzenlenen sergiyle katılımcılara gösterildi.