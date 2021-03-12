Ege Üniversitesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi - Son Dakika

Ege Üniversitesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi

12.03.2021 12:35
Ege Üniversitesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi, System.String[]

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Ege Üniversitesi'nde (EÜ) "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" başlıklı bir panel düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Ege Üniversitesi'nde (EÜ) "Kabulünün 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" başlıklı bir panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde düzenlenen panele EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Rektör Budak, anlam dolu bir gün yaşadıklarını belirterek, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin istikbal ve istiklaline, cumhuriyetin değerlerine olan bağlılığının bir sembolü olduğunu belirtti.

Üniversite olarak, İstiklal Marşı'nın anlattığı ruhu sonraki kuşaklara da aktaracaklarını kaydeden Rektör Budak, "Biliyoruz ki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin şanlı mücadelesiyle kazanılan ve bizlere emanet edilen tüm değerlere sadece sahip çıkmamız yeterli değildir. Bizler cephede mermi taşıyan anaların torunları, vatanı için tereddütsüz canını feda eden ataların çocukları olarak devraldığımız eseri daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemizi her alanda hak ettiği noktaya taşımak için vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen ve ülkesi için üreten genç nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Panelde moderatörlüğü üstlenen Prof. Dr. Yusuf Ayönü ise toplumun büyük bir kesiminin Mehmet Akif'i yalnızca İstiklal Marşı'nın yazarı olarak bildiğine dikkat çekti.

Ayönü, şunları kaydetti:

"Toplumumuz, Mehmet Akif'in 63 yıllık hayatı ve farklı yönleri ile ilgili maalesef çok fazla bilgiye sahip değil. Genel olarak baktığımızda Mehmet Akif Ersoy veteriner hekimlik, öğretmenlik, vaizlik, hafızlık ve ilk mecliste Burdur Milletvekili olarak siyasetçi gibi vasıflara sahipti. Bu yönlerinin dışında karakteriyle, seciyesiyle ön plana çıkan dürüst, Hak aşığı bir insandı. Mehmet Akif, inandığı gibi yaşayan, yaşadıklarını da şiirlerinde anlatan biriydi. Ömrü maddi anlamda sıkıntılarla geçmesine karşın, İstiklal Marşı yarışmasında verilen ödülü kabul etmeyip, marşı milletimize armağan etmişti. Kuran-ı Kerim'in tefsirini yapacak kadar Arapça ve Kuran bilgisine sahipti. Ben, tüm öğrencilerimize Mehmet Akif'in hayatını okumalarını ve farklı yönlerini öğrenmelerini tavsiye ediyorum."

Panele EÜ emekli öğretim üyesi araştırmacı yazar Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel, EÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fazıl Gökçek ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Çağın da katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ege Üniversitesi, İstiklal Marşı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesinde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy paneli düzenlendi - Son Dakika


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