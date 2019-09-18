Ege Üniversitesinde kimyasal ürün araştırması

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde TÜBİTAK projesi kapsamında "Bisfenol A" maddesinin türevlerinin, deniz canlıları için zararlı olup olmadığına yönelik araştırma başlatıldı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Çakal Arslan, Bisfenol A (BPA) maddesinin kullanımının yasaklanmasının ardından bu maddenin türevleri olarak kullanılmaya başlanan kimyasalların güvenilir olup olmadığını belirlemek üzere araştırma ekibiyle proje hazırladı.

Çevresel bir kirletici olarak BPA türevlerinin, ekosistem sağlığına yönelik önemli etkilere sahip olması nedeniyle sucul canlılara etkilerinin kapsamlı bir şekilde araştırılması amacıyla geliştirilen proje, TÜBİTAK tarafından da kabul aldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyle ilgili Arslan'ı ziyaret ederek çalışması hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, midyelerde, tümör ve kanser oluşumuna sebep olup olmadığını test edeceklerini, embriyo gelişimi insanlarla yüzde 85 oranında benzerlik gösteren deniz kestanelerinin embriyoları, yumurta ve spermleri üzerinde bu kimyasalın etkilerini araştıracaklarını belirtti.

Çalışmanın dünyada bir ilk olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ilerleyen teknolojiyle çevreyi de korumak adına sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomi anlamında, bu kimyasalların hem doğal yaşam hem insan sağlığı hem de çevre için zararlı olup olmadığının belirlenmesi bizim için çok önemli. Öğrencilerimizin tezlerinin yanı sıra uluslararası anlamda birçok yayının çıkmasını planlıyoruz. Bu çalışma, söz konusu kimyasalların toksik etkilerinin belirlenmesi açısından dünyada ilk kez yapılacak."

EÜ Rektörü Budak ise üniversitelerinin araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini maddi ve manevi olarak her zaman çalışma ekibinin yanında olduğunu kaydetti.