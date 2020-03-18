Ege Üniversitesinde koronavirüs için etkin önlemler - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir. EÜ Hastanesinde, acil servisimiz ve enfeksiyon hastalıkları polikliniğimiz hazır bekletiliyor. Hastanemiz bu süreçle ilgili bir plan yaptı. İzolasyonun nasıl yapılacağı, vakaların hangi odalarda kalacağı belirlendi" dedi.



Ege Üniversitesi (EÜ) Televizyonunda (EÜ TV) yayınlanan "Egeden Sağlık" programına konuk olan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutsal Turhan ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ve Ege Üniversitesi özelinde alınan önlemler hakkında bilgiler verdi.



Korona virüs hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Rüçhan Sertöz, "Bu virüs; kış ve bahar aylarında akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virüstür. Hafif hastalıktan ağır hastalığa kadar ilerleyen, Mers'ten Sars'a kadar ilerleyen tipleri mevcuttur. 2 ile 14 gün arası kuluçka süresi var; aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde; ateş, öksürük, nefes darlığı olan hastalarda saptanan bir virüs. Buradaki en önemli ve ayırıcı belirti nefes darlığı. Virüs, ocak ayında tanımlandı, 'Covid' adını aldı ve arkasından yavaş yavaş Çin'in dışındaki diğer ülkelere yayıldı. En sonunda da Dünya Sağlık Örgütü, pandemi olarak ilan etti" diye konuştu.



"Virüsün bulaştırıcılığı yüksek"



Virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sertöz, "Virüsün bulaştırıcılığı yüksek. Zaten bu nedenle pandemi noktasına gelindi. Öpme, öpüşme, ortak kullanılan telefonlar, cep telefonlarımız, bunun dışında temas ettiğimiz tüm enfekte yüzeylere değerek kolay şekilde bulaşıyor. El hijyeni önem taşıyor. 20 saniye boyunca ellerimizi su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Minimum yüzde 60 alkol içeren dezenfektan ve kolonyalarla hijyen sağlanabilir. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Şu aşamada sadece hasta olanların maske kullanması öneriliyor. Dengeli ve düzgün beslenme, düzenli uyku bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli faktörler" dedi.



Virüsün tedavisi ile ilgili bilgiler veren Sertöz, "Şu an bulgulara yönelik ilaçlar mevcut. Direkt virüse yönelik ilaçlar henüz netlik kazanmadı. Diğer virüslere karşı etkili olan ilaçların bu virüse etki edebileceği çalışmaları var; ama henüz netlik kazanmadı. Antibiyotik ilaçlar virüse karşı etki etmez. Toplumumuzda antibiyotiklere yönelik çok ciddi yanlış anlamalar var. Karşımızdaki pandemi bir virüs. O yüzden antibiyotikler bu virüse karşı ilaç olarak kullanılamaz. Virüs, 65 yaş üzerinde daha öldürücü seyrediyor. O nedenle yaş arttıkça ölüm oranı da artıyor. İtalya'da 65 yaş üstü popülasyonun oldukça kalabalık olması sebebiyle ölüm hızı da nispeten Çin'e göre daha fazla. Kanser hastaları, organ nakil hastaları, kronik hastalıklara sahip kişiler daha dikkatli olmak zorunda. Risk grubunda olmayan kişiler de risk grubunda olanlara bulaştırmamak adına kendilerini korumalılar" diye konuştu.



"Bu iznin amacı tatil yapmak değil"



Ege Üniversitesi özelinde Türkiye'deki vakalarla ilgili konuşan Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Türkiye ile ilgili gelişmeleri Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, düzenli olarak açıklıyor. Önlemler alındıkça, kişiler arası temas kesildikçe hastalığın yayılma hızının azalacağını ümit ediyoruz. Bütün öğrencilere izinler verildi. YÖK'ten gelen yeni genelge ile ağır hastalara, organ nakli ve kanser hastalarına izin veriliyor. Bu iznin amacı tatil yapmak değil. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum; bu iznin amacı sosyal izolasyonu sağlamaktır. Kişilerin birbirleriyle temasını mümkün olduğu kadar azaltması, zorunlu haller evden çıkılmaması gerekiyor. Evden çıkmak zorunlu ise toplu alanlardan uzak durulması ve temasın en aza indirgenmesi gerekiyor. İşi ciddiye alıp sosyal izolasyona ve hijyene önem verdiğimiz sürece hastalık, düğer ülkelerdeki gibi çok fazla yayılmaz. Çok daha az insan etkilenir. Sıcaklarla beraber hastalığın bir miktar etkisini yitireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.



Belirti gösterilmesi durumunda yapılacaklardan bahseden Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Şüpheye düşen vatandaşlarımız, 184 numaralı sağlık hattından yardım alabilir. EÜ Hastanesinde, Acil Servisimiz ve Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğimiz hazır bekletiliyor. Hastanemiz bu süreçle ilgili bir plan yaptı. İzolasyonun nasıl yapılacağı, vakaların hangi odalarda kalacağı belirlendi. Bunlar başhekimliğimiz tarafından kararlaştırıldı. Şu ana kadar şüpheyle gelen hastaları izolasyon odalarına aldık. Bunların testlerini Sağlık Bakanlığının bize gösterdiği merkezlere yönlendirdik. Onlar içinde şu ana kadar pozitif sonuçlanan test yok. Ama şüpheli olanların hepsini izole ediyoruz, diğer insanlarla temaslarını tamamen kesiyoruz. Kan örneklerini alıp test için yolluyoruz. Kayıtlı vaka olmadığı için rutin sağlık hizmetleri devam edecek. Aciliyeti olmayan hastaların hastanelere gitmemelerini öneriyoruz. Kronik hastalığı olup sadece tetkik için hastaneye gelen hastaların da randevularını Mayıs ayından sonra programlayacağız" dedi.



"Yurt dışından dönen personelimiz 14 gün zorunlu idari izinli sayılacaklar"



EÜ'de alınan tedbirlere değinen Prof. Dr. Turhan, "YÖK'ün önerisi ile karar ve tavsiye kararların alınacağı bir komisyon kurduk. İlk toplantımızı gerçekleştirdik. Rektörümüzün onayıyla çalışanlarımıza bu kararları ilettik. Bilgilendirme çok önemli, EÜ olarak kendi çalışanlarımızı bilgilendirmek için özellikle Sağlık Bakanlığının web sayfasındaki yararlı ve bilgilendirici afişleri üniversitemiz içinde asacağız, LED ekranlarda sürekli olarak döndürülmesini sağlayacağız. Dijital ortamda da bu afişleri ve broşürleri yayınlayacağız. Bunun dışında aldığımız radikal önlemler var. Acil ve zorunlu olanlar dışında yüz yüze yakın temasın olduğu bütün toplantıları ve etkinlikleri 3 hafta boyunca iptal ettik. Kütüphanemiz kapalı olacak. Spor tesisleri, okuma salonları ve öğrenci yemekhaneleri de kapalı olacak. Personel yemekhanelerinde bir masaya çapraz şekilde oturacak iki kişi olacak şekilde düzen olacak. Yemek dağıtım saatlerini uzatacağız. Dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından dönen personelimiz 14 gün zorunlu idari izinli sayılacaklar" diye konuştu. - İZMİR