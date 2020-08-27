Ege Üniversitesinde öğretim 26 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

Ege Üniversitesinin (EÜ) öğretime 26 Ekim'de başlama kararı aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında, akademik birimlerden gelen uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öneriler değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulanacağı karma eğitim yöntemi ile 26 Ekim'de başlanacağı belirtildi.

Alınan karara göre, eğitimin uygulanmasında fakülte, yüksekokul, bölüm, program bazında farklılıklar olabilecek.

Kovid-19 salgınının seyrine, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili kurumların kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik yapılabilecek.

Toplantıda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılında tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakülteleri ile yabancı diller yüksekokulu hariç olmak üzere, diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim ve öğretiminin yüzde 40'ını online (çevrimiçi-senkron) yapılması kararı alındı.

Tıp, diş hekimliği, hemşirelik fakülteleri ile yabancı diller yüksekokulu ise eğitim-öğretimlerine başlama tarihlerini, kendi kurullarınca alınacak kararla belirleyecek.

Diğer yandan 2020-2021 güz yarıyılında hazırlık sınıflarında derslerin tümüyle uzaktan öğretim yoluyla çevrimiçi-senkron yapılmasına karar verildi.

2020-2021 güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yüzde 40 oranda verilen çevrimiçi derslerin dışında kalan derslerle ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullar öğretim programlarının özelliklerine göre planlamalar yaparak alacakları kararları duyuracak.

Ayrıca, Ege Üniversitesi Senatosunda alınan kararların salgının seyrine göre tekrar değerlendirilebileceğine vurgu yapıldı.