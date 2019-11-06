Ege Üniversitesinde

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gündüz, " Türkiye, organ nakli sayısı ve nakilden sonraki sağ kalım oranlarıyla, canlıdan nakilde dünyanın en iyi 3 ülkesi arasında." dedi.

Gündüz, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen "Organ Bağışı Haftası Töreni"nde yaptığı konuşmada, organ naklinde kadavradan bağışın önemini vurguladı.

Türkiye'de organ bağışlarının yüzde 25-30'unun kadavradan yapıldığını belirten Gündüz, bu oranın artırılması için toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Organ bağışı sayısının artması için sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Gündüz, "Türkiye, organ nakli sayısı ve nakilden sonraki sağ kalım oranlarıyla, canlıdan nakilde dünyanın en iyi 3 ülkesi arasında. Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi Rehberi ve Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği'ni çıkarmak üzere çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Önümüzdeki yılın başında bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gündüz, 73 böbrek, 46 karaciğer, 14 kalp, 7 akciğer nakil merkezinde organ nakli yaparak hastalara şifa dağıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılda ortalama 5 bin 500 nakil operasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu nakillerin 3 bin 866'sı böbrek, bin 588'i karaciğer, 91'i kalp ve 43'ü akciğer nakli. Bu rakamlarla, geçtiğimiz yıl listeye yeni giriş yapan hastaların yaklaşık yüzde 80'inin ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Ancak bu oran yıldan yıla artıyor. 2023 hedefimiz, sisteme yeni giriş yapan hastalarımızın tamamının ihtiyacını karşılamak ve daha fazla bağışla bekleyen hasta sayımızı azaltmaktır. İzmir Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü, hem canlı donörden hem de kadavradan en çok bağış alan bölgemiz durumunda."

"Uluslararası alanda referans merkezi haline geldi"

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise organ bağışı bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını, toplumsal farkındalığın geliştirilerek bağış rakamlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Üniversite olarak organ bağışı konusunda her zaman öncü kampanyalar düzenlediklerini dile getiren Budak, "Başarılı doktor kadrosuyla organ ve doku naklinde Ege Üniversitesi Hastanesi Türkiye'nin öncü sağlık kurumu olurken, uluslarası alanda da önemli referans merkezi haline geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından 'A Plus Hastane' seçildik. Vatandaşlarımıza hem organ ve doku nakli hem de diğer sağlık hizmetlerini en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Hüseyin Bozdemir ise kentin son 6 ayda 70 bin 850 organ bağışı rakamıyla Türkiye birincisi olduğunu ve donör sayısını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Organ bağışçılarına teşekkür

Daha sonra, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp, karaciğer ve böbrek nakli olan hastalar, teşekkür konuşması yaptı.

Törende, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organları bağışlanan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kemal Kuşum'un annesi Aysel Kuşum'a, protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi verildi.

İzmir genelinde en çok organ nakli yapan EÜ Tıp Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Medical Park İzmir hastanelerinin yöneticileri ile doktorlarına da teşekkür belgesi takdim edildi.

Törene, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul Eğin, Organ Nakli Daire Başkanı Murat Öztürk de katıldı.