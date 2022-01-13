Ege Üniversitesinde "sesli kitap" eğitiminin önemi anlatıldı

Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Birimi Koordinatörlüğü tarafından çevrimiçisesli kitap eğitimi düzenlendi. Eğitimin moderatörlüğünü Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe üstlendi.Etkinliğe Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Özgökbel Bilis konuk olarak katıldı. Konuşmasındakitap seslendirmenin amaçlarından bahseden Doç. Dr. Özgökbel Bilis, "Sesli kitap nedir? Faydaları nelerdir?Bir kitap nasıl seslendirilmelidir?" gibi konulara değindi.

Görme engelli öğrencilerin yeterli kaynak bulmakta zorlandığını belirten Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Akmeşe, "Görme engelli öğrenciler için sesli kitaplar çok önemli çünkü bilgi edinebilecek kaliteli materyallere ulaşamıyorlar. Dolayısıyla onların bu tür kaynaklara ulaşımını kolaylaştırmalıyız.Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Özellikle biz, Ege Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri olarak bu alanda öncülük ettiğimiz için, sorumluluklarımız daha yüksek" dedi.

"Kitap seslendirmek sabır isteyen bir uğraştır"

Eğitimi veren Doç. Dr. Pınar Özgökbel Bilis, konuşmasında engelli öğrencilerin eşit eğitim hakkından yararlanması gerektiğini ifade etti. Görmeengelliler için sesin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Özgökbel Bilis, "Engelli öğrencilerimiz için kaynak eksikliği var. Birçok insan medyayı anında ve geniş çapta takip edebilirken,görme engelliler medyayı takipte zorluklarla karşılaşmaktadır. Ses, görme engellilerin iletişim yoludur ve bilgiye erişimlerini ses üzerinden sağladıkları için medya içerikleri sesli betimlemeye uygun şekilde optimize edilmektedir" dedi.

Kitap seslendirmesinde bazı ön hazırlıklar yapılması gerektiğini söyleyenDoç. Dr. Özgökbel Bilis,"Seslendirme yaparken kitaba hâkim olmak ve ön hazırlık yapmak gerekir. Kitap seslendirmek, çok sabır isteyen bir uğraştır. Ancakokumalar devam ettikçe çok keyifli bir hal alacaktır. Sesli kitap, bir kitabın yüksek sesle okunarak ses kaydının yapılmasıyla oluşur. Sesli kitaplar, görme sorunu yaşayanlar, okuma-yazma bilmeyenler ve herhangi bir sebeple istediği an kitaba ulaşamayan insanlara bir alternatif oluşturmaktadır" diye konuştu. Sesli kitap anlatımı aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Doç. Dr. Özgökbel Bilis, eğitim sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.