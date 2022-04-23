Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı

23.04.2022 10:39
Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşadı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, hastanesinin farklı birimlerindeki yataklı servislerinde tedavi gören çocukların da 23 Nisan sevincini yaşaması amacıyla çalışma başlatıldı.

EÜ Rektörü Yardımcısı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, hastane başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu ve öğretim elemanları, çocuklara yaş gruplarına göre oyuncaklar dağıtıp çeşitli ikramlarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürgün, çocuk hastaların moral ve motivasyonlarını artırmaya ayrı bir önem verdiklerini belirtti.

23 Nisan dolayısıyla tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini aktaran Gürgün, "Çok mutlu oldular ve bu mutluluğu görmek eşsiz bir duygu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Spor camiasından '23 Nisan' mesajları Spor camiasından '23 Nisan' mesajları 23 Nisan kutlamaları Bursa'da coşkuyla başladı 23 Nisan kutlamaları Bursa'da coşkuyla başladı

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 'Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
10:38 Eşi boşanmak isteyince kayınpederine pusu kurup öldürmeye çalıştı
10:21 Moldova'yı da Rusya korkusu sardı: Sıra bizde mi?
10:14 İktidarda hesap kitap 2023 için: Yakalanacak bahar havasıyla seçime gidilecek
10:08 Trafikte şaşırtıcı anlar: Pantolonunu çıkartıp yola fırladı
10:06 Hadise merakları giderdi: Hamile değilim
10:02 Mansur Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu konuşma engelli Esila'ya bıraktı! Esila'nın ilk kararı: Güne şiirle başlanacak
09:52 AK Partili Ceylanpınar Belediyesi hakkında "hizmet damgalı pasaport" soruşturması: İçişleri Bakanı Soylu onay verdi
09:43 Ulusal egemenliğimizin 102. yılı: Anıtkabir'deki törenlere TBMM Başkanı Şentop katılacak
09:16 "Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 10:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ege Üniversitesinde tedavi gören çocuklar 23 Nisan sevinci yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement