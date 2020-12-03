Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak - Son Dakika

Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak

03.12.2020 10:37
Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak, System.String[]

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elibol'un yürüttüğü "Algal Ekstraktların Antiviral Özelliklerinin Taranması" projesi, TÜBİTAK'ın çağrısı kapsamında destek görmeye hak kazanan üç projeden biri oldu.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elibol'un yürüttüğü "Algal Ekstraktların Antiviral Özelliklerinin Taranması" projesi, TÜBİTAK'ın çağrısı kapsamında destek görmeye hak kazanan üç projeden biri oldu. Egeli akademisyenin uluslararası projesinin Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacağı ifade edildi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elibol'un yürüttüğü "Algal Ekstraktların Antiviral Özelliklerinin Taranması" projesi, TÜBİTAK Mıncıencıas ile ikili iş birliği destek programı 2020 çağrısı kapsamında destek görmeye hak kazanan üç projeden biri oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Murat Elibol ve ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Prof. Dr. Budak, "TÜBİTAK'a en çok proje veren üniversite olarak oluşturduğumuz araştırma ortamı, her gün yeni başarı hikayeleri ile karşılaşmamıza vesile oluyor. Murat hocamız ve ekibinin Kolombiya La Sabana Üniversitesi ile yürüttükleri bu proje, Covid-19 da dahil pek çok hastalıkla mücadelede önemli veriler ortaya koyacak. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Proje ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Murat Elibol, "Proje, her iki ülkeye ait özellikle endemik alg (makro ve mikroalg) türlerinden elde edilecek olan ekstraktların kanser ve sağlıklı hücreler üzerindeki etkilerini, antioksidan ve potansiyel antiviral özelliklerini ortaya çıkarmayı ve ileri medikal çalışmalar için veri oluşturmayı hedeflemektedir. Algler; eczacılık, gıda ve kozmetik gibi amaçlar için çok uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Dolayısıyla alglerin bu potansiyel özelliklerini içinde bulunduğumuz Covid-19 temelli pandemi sürecinde ortaya çıkarmak, hem her iki ülke arasında bu konuda bir network oluşturulması hem de mevcut alg kaynaklarından elde edilecek olan ekstraktların özellikle antiviral özelliklerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır" dedi.

"Covid-19 ile mücadelede önemli bir çalışma"

Prof. Dr. Elibol, "Covid-19'un global pandemi etkeni olarak tüm dünyada hız kesmeden etkisini sürdürdüğü yaşadığımız bu süreç içerisinde bu virüsle başa çıkacak her türlü potansiyel molekül, şüphesiz söz konusu çözümlerde bir anlam teşkil etmektedir. Bu moleküllerden biri olan lektinler, bitkilerden ve birçok organizma tarafından da belirlenmiş kültür ortamlarında üretilebilmektedir. Lektinler, hücre zarına bağlanabilen glukoprotein yapısında olan moleküller olup, antiviral ilaçlar ve kematörapik ajanlarla birlikte birçok uygulamada kullanılmaktadır. Covid-19'un ortaya çıkması ile birlikte lektinlerin de antiviral özellikleri gündeme gelmeye başlamış ve ülkemiz de dahil olmak üzere bu konuda araştırmalar hızlanmıştır. Biyomühendislik Bölümü olarak uzun zamandır çalışmalarımızda kullandığımız mikroalgler ve siyanobakteriler de lektinleri üreten potansiyel kaynaklardır. Sahip olduğumuz gerek endemik (yerel) türleri, gerekse farklı mutantlarını elde ettiğimiz diğer türlerden oluşan koleksiyonumuzda bulunan alglerin antiviral özelliklerinin taranarak, bunların etkisini 'in vitro' koşullarda ortaya çıkarmak Covid-19 ile mücadelede Ege Üniversitesi-Kolombiya iş birliği kapsamında önemli bir çalışma olacaktır. La Sabana Üniversitesi Biyoproses Grubu ile ortak yapılan çalışmalar 24 ay sürecek" diye konuştu. - İZMİR

Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak

Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Egeli akademisyenin uluslararası projesi Covid-19 dahil pek çok hastalığa ışık tutacak - Son Dakika


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