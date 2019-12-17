Ege Üniversitesinden "araştırma üniversitesi" hedefi - Son Dakika
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Ege Üniversitesinden "araştırma üniversitesi" hedefi

6 saat önce

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege Üniversitesinden

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Yıllık Değerlendirme ve Master Plan Tanıtım Toplantı"sına katılan Budak, 2019 yılını değerlendiren bir sunum yaptı.

Değerlendirmelerine yer verilen Rektör Budak, 2019 yılında ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde edildiğini belirtti.

Budak, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz araştırma üniversitesi olabilmek. Bu amaç doğrultusunda eğitim ve araştırma kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Üniversitemizin araştırma alt yapısını erişilebilir ve görünür kılmak için AVESİS ve EGE-LABSİS'i özel sektörün kullanımına açtık. Böylece merkezi araştırma laboratuvarlarımızdaki analizler iki yılda 13 kat arttı. Devletimizin tersine beyin göçü politikasını da üniversitemizde hayata geçirdik. 'TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' kapsamında, iki önemli araştırmacı mühendislik ve sağlık alanlarındaki üst seviye araştırmalarını üniversitemizde yürütmeyi tercih etti."

Ulusal uluslararası alanda artan bir ivme yakaladıklarını aktaran Budak, Ege Üniversitesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda da A Plus hastane olduklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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