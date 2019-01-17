Ege Üniversitesinden Bez Torba Uygulamasına Destek

Ege Üniversitesi
ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışveriş kaldırıldı, öğrencilere bez torba ve file dağıtıldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ege Üniversitesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan plastik poşet düzenlemesine destek olma amacıyla kendi bünyesinde bez torba ve file üretmeye başladığı bildirildi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, bez torba kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini, çalışanlarını bez torba ile alışveriş yapmaya teşvik ettiklerini belirtti.
Çevre konusundaki hassasiyetlerinin hep dinamik tutulduğunu ifade eden Budak, "Doğada yok olması yüz yılları alan ve birçoğunun ham maddesini petrolün oluşturduğu plastik ürünlerin kullanımını azaltacak yenilikçi araştırmaları destekleyerek teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Rektör Budak, yeşil kampüs uygulaması ve sıfır atık projesiyle doğa dostu kampüs olmaya başladıklarının altını çizerek çevreyi ve doğayı korumak adına bilgili ve bilinçli nesiller yetiştirme konusunda eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.