Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesinden Bez Torba Uygulamasına Destek

Ege Üniversitesinden Bez Torba Uygulamasına Destek

50 dakika önce

Ege Üniversitesi ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışveriş kaldırıldı, öğrencilere bez torba ve file dağıtıldı.

Ege Üniversitesinden Bez Torba Uygulamasına Destek, System.String[]
Ege Üniversitesi ürün satış noktalarında naylon poşet ile alışveriş kaldırıldı, öğrencilere bez torba ve file dağıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ege Üniversitesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan plastik poşet düzenlemesine destek olma amacıyla kendi bünyesinde bez torba ve file üretmeye başladığı bildirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bez torba kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini, çalışanlarını bez torba ile alışveriş yapmaya teşvik ettiklerini belirtti.

Çevre konusundaki hassasiyetlerinin hep dinamik tutulduğunu ifade eden Budak, "Doğada yok olması yüz yılları alan ve birçoğunun ham maddesini petrolün oluşturduğu plastik ürünlerin kullanımını azaltacak yenilikçi araştırmaları destekleyerek teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Rektör Budak, yeşil kampüs uygulaması ve sıfır atık projesiyle doğa dostu kampüs olmaya başladıklarının altını çizerek çevreyi ve doğayı korumak adına bilgili ve bilinçli nesiller yetiştirme konusunda eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı İcra Dairesi Hesabına Yatırdı Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak

Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:11:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesinden Bez Torba Uygulamasına Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]