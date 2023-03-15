Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı - Son Dakika
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Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

15.03.2023 09:28

Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı Hastaneden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı Tüfekle rastgele ateş açtı, Özel Harekat sevk edildi İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren...

Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

Hastaneden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı

Tüfekle rastgele ateş açtı, Özel Harekat sevk edildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren bir genç, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Özel Harekat ekiplerinin de sevk edildiği olayda uzun uğraşlar sonucu şahıs, tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi, İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş açan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, isminin M.K. (21), olduğu öğrenilen genci sakinleştirmeye çalıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alamadığını ileri süren ve alkollü olduğu öğrenilen genç, gecenin sessizliğinde 18 kez havaya ateş etti.

Özel Harekat sevk edildi

Polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, çelik yeleklerini giyerek genci ikna etmeye çalıştı. Bu esnada adrese Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. İkna çalışmalarının devam ettiği esnada, Özel Harekat polislerinin kendisine ağır adımlarla yaklaştığını fark eden M.K., elindeki tüfeği yere bırakarak ekiplere teslim oldu.

Polis aracına bindirilen M.K., karakola götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de tüfek ve kartuşlar üzerinde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Ege Üniversitesi, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ege Üniversitesinden randevu alamıyorum deyip tüfekle rastgele ateş açtı - Son Dakika


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