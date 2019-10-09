Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesine 22 milyon liralık ek ödenek
Son Dakika Güncel Ege Üniversitesine 22 milyon liralık ek ödenek

Ege Üniversitesine 22 milyon liralık ek ödenek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine 22 milyon lira ek ödenek verildi.

Ege Üniversitesine 22 milyon liralık ek ödenek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine 22 milyon lira ek ödenek verildi.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödenekle ilgili Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde imza töreni düzenlendi.

Açıklamada, imza törenindeki görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, destekten dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederek üniversitenin söz konusu desteklerle hedeflerine daha da yaklaştığını ifade etti.

Budak, devletin bilime verdiği desteklerin ülkenin aydınlık geleceğinde önemli bir yere sahip bilimsel projelerin ortaya çıkmasını sağladığını belirterek üniversitelerde ülke ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünler geliştirilebilmesinin bu destekler sayesinde olduğunu dile getirdi.

Budak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın destekleriyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin tadilatı amacıyla tahsis edilen yaklaşık 80 milyon 600 bin liraya ek olarak Ege'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı da 22 milyon lira ek ödenek verdi.

Ödenek için Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a Ege Üniversitesi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Son bir ayda devletimiz tarafından üniversitemize tahsis edilen ödenek böylece 102 milyon lirayı geçti. Tüm bu gelişmeler üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında yer almasını sağlayacak çok önemli adımlar."

Ege Üniversitesi, Maliye, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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