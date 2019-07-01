Son Dakika Haberleri: Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu
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Ege Üniversitesine "acil panik butonu" sistemi kuruldu

1 saat önce

Ege Üniversitesi kampüsünde "acil panik butonu" sistemi kuruldu.

Ege Üniversitesine
Ege Üniversitesi kampüsünde "acil panik butonu" sistemi kuruldu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sistemle olumsuzluk yaşanması durumunda mağdurların güvenlik görevlilerine en hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sesli ve görüntülü sistemin Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk kez kullanıldığını belirtti.
Budak, öğrenci ve çalışanların yoğun kullandığı bölgelere 7 ayrı acil panik butonu sistemi kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü olarak irtibat kuruyor. Sistemin üst kısmında bulunan mercekli kamera çevreyi kontrol ederken, merkezdeki görevlimiz bölgeye en yakın birimleri yönlendiriyor. Böylece olaya en hızlı şekilde müdahale edilmiş olacak."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:59 Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Güncel
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