Ege Üniversitesine, YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verildi - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, EÜ Tören Şölen Alanı'nda belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, son yıllarda yükseköğretim alanında hızlı bir değişim yaşandığını, kurul olarak tüm bu gelişmeleri titizlikle takip ettiklerini söyledi.

Üniversitelerin iç kalite güvence sistemlerini kurmalarının yükseköğretim için en önemli konu haline geldiğini belirten Elmas, şöyle konuştu:

"Kurulumuz şimdiye kadar ülkemizde mezun veren tüm üniversitelerimizin dış değerlendirmelerini tamamlamış ve 100 üniversitemizde ise izleme süreçlerini gerçekleştirmiştir. 2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. 2020'de başvuru yapan 60'a yakın üniversiteden 11'i Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil edilmiştir. Bugünlerde değerlendirme süreçleri tamamlanmakta olup, sırayla diğer üniversiteler de açıklanacaktır. Açıklanan ilk üniversite Ege Üniversitesidir."

Ege Üniversitesinin çeşitli alanlarda 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt açısından değerlendirildiğini belirten Elmas, "YÖKAK Kurul Toplantısı'nda verilen kararla Ege Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkını kazanmıştır. Hayırlı olsun." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Ege Üniversitesinin, kent ile bölgenin ekonomik ve sosyal aktörleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle bilimsel düşüncenin, teknolojinin ve kültürel hayatın zenginleşmesini sağlayan, toplumsal gelişmeyi yönlendiren bir kurum olduğunu vurguladı.

Kalite güvencesi sisteminin, kurumlara bu hedef ve stratejilerini gerçekleştirme imkanı veren yönetim anlayışını oluşturduğuna dikkati çeken Köşger, "Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılarak tüm kurum ve kuruluşlarımızda uygulanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitelerini yükseköğretim alanında daha ileri taşımak için başlattıkları geniş çaplı akademik değişim ve dönüşüm seferberliğiyle büyük mesafe katettiklerini dile getirdi.

Budak, EÜ'nün bugünkü başarı modelinden pek çok üniversitenin de yararlanabileceğini belirterek, "Bugün Ege Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon almasıyla, eğitim ve öğretimde kalitesini tescillemiş, bulunduğu bölgeyle bütünleşmiş, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen tematik yapısıyla, dinamik ve öğrenci odaklı bir yönetim modeline sahip, bilimsel çeşitliliği yüksek, akademik potansiyelin kampüs sınırları dışına taşındığı huzurlu ve güçlü bir üniversite olduğunu tescillemiştir." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni Rektör Budak'a takdim etti.