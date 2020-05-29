Ege Üniversitesinin

Ege Üniversitesinde hazırlanan "Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz İşleme Stratejilerinin Rolü" isimli projenin TÜBİTAK tarafından destekleneceği açıklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonia Amado ve ekibinin hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amado, projenin yüz tanıma becerisinin ölçümü ve bireysel farklılıkların altında yatan faktörlerin incelenmesini içerdiğini aktardı.

Projeyle yüz tanıma becerisinde gözlenen bireysel farklılıklarda, göz hareketlerinin rolünü inceleyeceklerine değinen Amado, şunlar kaydetti:

"Yüz tanıma performansının, yüz işleme stratejilerine bağlı olarak değişiminin incelenmesi amacıyla bütünsel yüz işleme stratejisini bozduğu bilinen en etkili üç deneysel yöntemi bir arada kullanılarak, yüz tanımanın iki ana bileşeni olan 'yüz belleği' ve 'yüz algısına' yönelik kapsamlı bir inceleme sunacağız. Yüz tanıma belleğini ölçen ve ekolojik geçerliliği literatürdeki mevcut testlerden daha yüksek olması planlanan 'Video Temelli Yüz Tanıma Testi'ni geliştirerek, bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanımına kazandıracağız. Yüz algısını değerlendirmek üzere 'Kent Yüz Eşleştirme Testi'ni, Türkiye örneklemine ilk kez uyarlayarak bu alanda gelecekte ülkemizde yapılması planlanan çalışmalara yeni bir değerlendirme aracı sunmayı hedefliyoruz."

Projenin özellikle güvenlik alanına fayda sağlayacağını bildiren Amado, "Proje kapsamında geliştirilecek ve Türkiye örneklemine uyarlanacak testler, ulusal ve uluslararası araştırmacıların açık erişimine sunulacak. Proje kapsamında yürütülecek yüksek lisans tezleri ve projede çalışacak yüksek lisans ve doktora bursiyerleri, araştırma deneyimine sahip nitelikli insan kaynağının artırılması hedefine katkıda bulunacak. Proje sonunda düzenlenecek çalıştay aracılığı ile konuyla ilgili araştırmacılar ve paydaşlarla bilgi paylaşımı yapacağız. Proje kapsamında EÜ Bilişsel Psikoloji Laboratuvarına güncel ve teknik olanakları geniş bir göz izleme cihazı kazandırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.