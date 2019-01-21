Ege Uzlaştırmacılar Derneği Merkez Ofisi Açıldı
18 dakika önce
Ege Uzlaştırmacılar Derneği'nin binası üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Ege
Uzlaştırmacılar Derneği'nin binası üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.
Dernek başkanı Ozan Umut
, törende yaptığı açıklamada toplumsal barışa katkı için çalışan uzlaştırmacıların hizmet alabileceği merkez ofisinin açılışını gerçekleştirmekten mutlu olduklarını ifade etti.
Derneğe üye uzlaştırmacıların taraflarla görüşmelerini bu mekanda yapabileceklerini anlatan Umut, şunları kaydetti:
"Toplumsal barışa katkı sağlamak için gönüllü olarak uzlaştırmacılık kurumuna dahil olan değerli meslektaşlarım, bizlere hak ettiğimiz kurumsallığı kazandıracak, birlik beraberliğimizi perçinleyecek, müzakere görüşmelerimizi uygun bir ortamda yapmamamızı sağlayacak olan Ege Uzlaştırmacılar Derneği merkez ofisi hepimize hayırlı olsun."
Tören sonunda bazı uzlaştırmacılara sosyal içerikli edimlerinden dolayı plaket verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:01 Kaynak: AA
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