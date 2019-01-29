Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor
36 dakika önce
İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.
İstanbul DHA
- METEOROLOJİ, Ege
ve Akdeniz
'de fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, " Ege Denizi
'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba
günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz
'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA
Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
Kızına Yaptığı İşkenceyi "Bu Daha Fragman" Notuyla Paylaşan Anneye 10 Yıl Hapis İstendi
Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
Suudiler, BM Özel Raportörünü Kaşıkçı'nın Öldürüldüğü Konsolosluğa Sokmadı