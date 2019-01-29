Son Dakika Haberleri: Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

36 dakika önce

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor, System.String[]
İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Akdeniz, Ege, Güncel
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