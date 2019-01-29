Son Dakika Haberleri: Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor

33 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ege ve Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: AA

Akdeniz, Ege, Güncel
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