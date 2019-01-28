Son Dakika Haberleri: Ege ve Akdeniz'de Sağanak, Doğu Anadolu'da Kar Bekleniyor

Ege ve Akdeniz'de Sağanak, Doğu Anadolu'da Kar Bekleniyor

56 dakika önce

Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Ege ve Akdeniz'de Sağanak, Doğu Anadolu'da Kar Bekleniyor, System.String[]
Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin batı ve güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Çanakkale, Iğdır, Siirt, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Türkiye, Akdeniz, Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Parasını Buzun Altından Çıkarıyorlar Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu 22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:47:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege ve Akdeniz'de Sağanak, Doğu Anadolu'da Kar Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]