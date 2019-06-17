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Ege ve Akdeniz’den esintiler…

1 saat önce

The Bodrum Edition sahilinde sinema keyfi; Corendon Airlines İzmir uçuşlarına başladı; Kitchenette, Yalıkavak Marina'da yaz sezonunu açtı; Marina Vista Bodrum konseptini yeniledi; Jennifer Lopez Regnum Carya'da.

Ege ve Akdeniz’den esintiler…, System.String[]
The Bodrum Edition sahilinde sinema keyfi; Corendon Airlines İzmir uçuşlarına başladı; Kitchenette, Yalıkavak Marina'da yaz sezonunu açtı; Marina Vista Bodrum konseptini yeniledi; Jennifer Lopez Regnum Carya'da…
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:03 
İzmir, Bodrum, Regnum Carya, Ekonomi
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