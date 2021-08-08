Ege ve Antalya, yangın riskinde 'turuncu' kategoride - Son Dakika

EGE Bölgesi ile Antalya, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'nin (MEUS) 8- ve 9 Ağustos günlerine ilişkin haritalarında, orman yangınları riski açısından 'turuncu' kategoride gösterildi.

Günlük haritalarla erken uyarı modeli olan MEUS Orman Yangın Risk İndeksi'nde, riskler 4 aşamalı renk skalası (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) ile gösteriliyor. 8 ve 9 Ağustos tarihlerine yönelik MEUS haritalarına göre, 8 Ağustos Pazar günü, İzmir, Aydın, Muğla bölgeleri ile güneyde Antalya'nın birçok bölgesiyle Şanlıurfa- Mardin arası, Mersin ve Adana'da birkaç bölge ve Edirne sınırı turuncu renkle yüzde 60-70 riskli görülüyor.

9 Ağustos tarihli haritada ise turuncu alarm verilen bölgeler artıyor. Ege Bölgesi'nin neredeyse tamamında turuncu renkle yüzde 60-70 oranlı risk uyarısı var. Antalya, Edirne, Güney Marmara , Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa-Mardin arası bölgelerdeki risk alanları, 8 Ağustos'a göre artış gösteriyor.İZMİR VALİSİ DE UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de MEUS risk harikalarıyla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu. Vali Köşger, "Değerli İzmirliler, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre kentimiz de yüksek risk grubundadır. Ormanlara giriş yasağı kararımız yürürlükte olmakla birlikte, şehir içi/dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" dedi.