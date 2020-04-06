Ege ve Celal Bayar Üniversitesi rektörleri, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Prof. Dr. Budak, yayımladığı mesajında, 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin ruhunu ve haklılığını dünyaya aktarmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının, güvenilir haber aktarma mücadelesini kararlılık ve başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansının, kuruluşunun ardında yatan güvenilir, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışına bağlı kalma ve değişen koşullara adapte olma konularındaki hassasiyeti ile kısa sürede tüm dünyada saygın bir konuma ulaştığını belirten Prof. Dr. Budak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağının haber ajanslarına yüklediği misyonun bilinciyle başarı sınırlarını genişletmek için üstün bir gayret gösteren Anadolu Ajansı, Türk basınında örnek teşkil eden çalışmalara imza atmaktadır. Üstlendiği öncü rol ile milletimizin gözü ve kulağı, uluslararası mecralardaki gurur kaynağımız olan Anadolu Ajansının bundan sonraki süreçte de milli sesimiz olmaya devam edeceğine yürekten inanıyor, kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum."

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ataç da AA'nın 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı hakkındaki gelişmeleri halka duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anımsattı.

Bir asırdır ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ataç, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü kutluyor, tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.