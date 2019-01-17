Son Dakika Haberleri: Ege ve Doğu Akdeniz'de İcra Edilen Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız ve Şehit Deniz Piyade Er...

Ege ve Doğu Akdeniz'de İcra Edilen Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız ve Şehit Deniz Piyade Er...

1 saat önce

Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız ve Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay tatbikatlarıANKARA - TSK'dan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, SAT/SAS timleri, Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de Şehit...

Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız ve Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay tatbikatları

ANKARA - TSK'dan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, SAT/SAS timleri, Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız ve Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay tatbikatları icra edilmiştir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Piyade, Doğu Akdeniz, Genel
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