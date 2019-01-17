Ege ve Doğu Akdeniz'de Tatbikat
1 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız Tatbikatı" ve "Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Tatbikatı" icra edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
unsurlarınca, Ege
ve Doğu Akdeniz
'de "Şehit Deniz Piyade
Er Semih Akyıldız Tatbikatı" ve "Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Tatbikatı" icra edildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen tatbikatlar hakkında bilgi verildi.
Buna göre, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen "Şehit Deniz Piyade Er Semih Akyıldız Tatbikatı" ve "Şehit Deniz Piyade Er Emre Günalay Tatbikatı"nda, SAT/SAS timleri ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
unsurları da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:48 Kaynak: AA
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