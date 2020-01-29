Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı - Son Dakika

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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı
6 saat önce
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.
Toplantısı öncesi EMARCEP Başkanı Hasan Arslan, encümen üyeleri, Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Daha sonra birliğin ocak ayı encümen toplantısı Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda birliğin çalışmaları değerlendirildi ve ve çeşitli konular görüşüldü.
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