Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı - Son Dakika

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı

6 saat önce

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği, Çerkezköy'de toplandı, System.String[]

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin (EMARCEP) ocak ayı encümen toplantısı, Çerkezköy ilçesinde yapıldı.

Toplantısı öncesi EMARCEP Başkanı Hasan Arslan, encümen üyeleri, Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra birliğin ocak ayı encümen toplantısı Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda birliğin çalışmaları değerlendirildi ve ve çeşitli konular görüşüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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