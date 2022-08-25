Balıkesir'de sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in plajlarından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 3 ayda 319 ton atık toplandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Erdek'teki 167 bin 883 metrekarelik sahilde 113 ton atık toplarken, Edremit Körfez Bölgesi'nde de 607 bin 668 metrekarelik sahilde 206 ton atık topladı.

Haziran başından itibaren bugüne kadar sahillerde kum eleme, temizleme ve rehabilite çalışmalarını sürdüren ekiplerin topladığı atıklar 212 traktör römorkunu doldurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz sadece sahillerimizi temizlemiyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırmak için aydınlatmadan peyzaja, kent mobilyasından bisiklet yollarına, duşa kabinden iskeleye, modern oyun gruplarından semt spor sahalarına kadar sahil şeritlerimizi yenileyip cazibe merkezi haline getiriyoruz. Bu sayede de Balıkesir'in turizmden aldığı payı artırmaya çaba gösteriyoruz."