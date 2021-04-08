Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: "Pandemiye rağmen rekor kırıldı" - Son Dakika

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: "Pandemiye rağmen rekor kırıldı"

08.04.2021 18:06
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak:

Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemiye rağmen rekor kırdıklarını belirterek, "Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni düzenledi. Törende, 2019 ve 2020 yıllarının gelir gider tabloları ve denetim raporları okundu ve kabul edildi. Ardından yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 ve 2020 yılı için ibra edildi.

"Pandemiye rağmen rekor kırıldı"

Genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Ben değil biz olacağız, her zaman diri olacağız", "Birlikte çalışarak, ihracatımızı arttıracağız","Tüm ilgili kişi-kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak akıl üreteceğiz" sözleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerine başladı. Uçak, "Pandemiye rağmen birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık. 2020 yılı sonunda 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatı kayıt altına almayı başardık. Bu rekorda katkısı bulunan üyelerimizi ve EİB birlik çalışanlarımızı, yürekten kutluyorum" dedi.

"Yaşanan sorunlar diyalog ile çözüldü, devam eden sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor"

Çok zorlu geçen 2020 yılını ve 2021'in ilk çeyreğini geride bıraktıklarını ifade eden Uçak, 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi. Pandemi sebebiyle birçok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Uçak, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen diyalog sayesinde hızla atlatıldığını belirtti. Suudi Arabistan'a ihracatın yapılamaması, Çin'e kiraz ihracatının yasaklanması ve Rusya'nın domates kotası yüzünden ihracatçıların çok önemli sorunlar yaşadığını söyleyen Uçak, sorunlar hakkında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uçak, son olarak gelecek dönemde yapmayı planladıkları projelerden bahsederek, "2 ayrı URGE projemizin tüm onayları alındı. Proje çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu aydan itibaren, üyelerimiz için son derece önemli olan 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesine başlıyoruz. Bu proje ile sanayilik ve taze sofralık biber, çilek, asma yaprağı, üzüm, sanayilik ve taze sofralık domates, hıyar, mandalina, nar, kiraz gibi ürünlerde kalıntı problemini üretim aşamasında tespit etmek amacıyla sezon başlarında 600'ün üzerinde numune alarak bölgenin haritasını çıkaracağız. Sonuçlara göre gerekli önlemleri almak için çalışacağız" diye konuştu.

Uçak'ın konuşmasının ardından 2019 ve 2020 yılında kendi alanlarında gerçekleştirdikleri ihracatla listeye giren firmalara ödülleri verildi. - İZMİR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: Pandemiye rağmen rekor kırıldı

İhracat, dolar, Uçak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: 'Pandemiye rağmen rekor kırıldı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu         
18:10
Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi         
17:57
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok         
16:39
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:22:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: "Pandemiye rağmen rekor kırıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei