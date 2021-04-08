Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak: "Pandemiye rağmen rekor kırıldı"

Ege Yaş Meyve İhracatçıları Birliği 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandemiye rağmen rekor kırdıklarını belirterek, "Birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Ödül Töreni düzenledi. Törende, 2019 ve 2020 yıllarının gelir gider tabloları ve denetim raporları okundu ve kabul edildi. Ardından yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2019 ve 2020 yılı için ibra edildi.

"Pandemiye rağmen rekor kırıldı"

Genel kurulda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Ben değil biz olacağız, her zaman diri olacağız", "Birlikte çalışarak, ihracatımızı arttıracağız","Tüm ilgili kişi-kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak akıl üreteceğiz" sözleri doğrultusunda çalıştıklarını ve bundan sonrada aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerine başladı. Uçak, "Pandemiye rağmen birliğimizin 54 yıllık tarihinde ilk defa 1 milyar dolar ihracat barajını aştık. 2020 yılı sonunda 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatı kayıt altına almayı başardık. Bu rekorda katkısı bulunan üyelerimizi ve EİB birlik çalışanlarımızı, yürekten kutluyorum" dedi.

"Yaşanan sorunlar diyalog ile çözüldü, devam eden sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor"

Çok zorlu geçen 2020 yılını ve 2021'in ilk çeyreğini geride bıraktıklarını ifade eden Uçak, 2021 yılı sonunda yeni bir ihracat rekoru kıracaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi. Pandemi sebebiyle birçok sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Uçak, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirilen diyalog sayesinde hızla atlatıldığını belirtti. Suudi Arabistan'a ihracatın yapılamaması, Çin'e kiraz ihracatının yasaklanması ve Rusya'nın domates kotası yüzünden ihracatçıların çok önemli sorunlar yaşadığını söyleyen Uçak, sorunlar hakkında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Uçak, son olarak gelecek dönemde yapmayı planladıkları projelerden bahsederek, "2 ayrı URGE projemizin tüm onayları alındı. Proje çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Bu aydan itibaren, üyelerimiz için son derece önemli olan 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projesine başlıyoruz. Bu proje ile sanayilik ve taze sofralık biber, çilek, asma yaprağı, üzüm, sanayilik ve taze sofralık domates, hıyar, mandalina, nar, kiraz gibi ürünlerde kalıntı problemini üretim aşamasında tespit etmek amacıyla sezon başlarında 600'ün üzerinde numune alarak bölgenin haritasını çıkaracağız. Sonuçlara göre gerekli önlemleri almak için çalışacağız" diye konuştu.

Uçak'ın konuşmasının ardından 2019 ve 2020 yılında kendi alanlarında gerçekleştirdikleri ihracatla listeye giren firmalara ödülleri verildi. - İZMİR