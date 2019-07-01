Ege'ye "Acil Panik Buton Sistemi" kuruldu

Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk kez böyle bir sistemin kullanıldığını belirten Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dilerim hiçbir olumsuzluk yaşanmaz. Huzurlu bir ortamda öğrencilerimiz eğitimlerini sürdürür. Ancak yaşanabilecek olumsuzlara da en hızlı şekilde müdahale edebilmek için böyle bir sistem kullanmaya başladık" dedi.

Ege Üniversitesi kampüsünde, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bölgelere "Acil Panik Butonu" sistemi kuruldu. Sesli ve görüntülü sistemin Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk kez kullanıldığını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Uyguladığımız projelerle üniversitemizde huzur ve güven ortamını sağladık. Bunu kalıcı kılmak için yeni projeler geliştiriyoruz. Araç trafiğine kapattığımız yaya öncelikli kampüsümüzde, öğrenci ve çalışanlarımızın yoğun olarak kullandığı bölgelere 7 ayrı 'Acil Panik Butonu' sistemi kurduk. Kullanımdaki sisteme dilerim hiç ihtiyaç olmaz" diye konuştu.

OLAYA HIZLI MÜDAHALEYİ SAĞLIYOR

Her hangi bir olumsuzluk durumunda, yaşanan olaya en hızlı müdahaleyi sağlayan sistemle ilgili bilgi veren Rektör Budak, "Mağdur kişi, panik butonuna bastığında 24 saat hizmet veren güvenlik görevlilerimizle sesli ve görüntülü olarak irtibat kuruyor. Sistemin üst kısmında bulunan mercekli kamera çevreyi kontrol ederken, merkezdeki görevlimiz bölgeye en yakın birimleri yönlendiriyor. Böylece olaya en hızlı şekilde müdahale edilmiş olacak" dedi.

HUZURLU ORTAMDA KALİTELİ EĞİTİM

Daha önce kampüse sürekli olarak ambulans konuşlandırdıklarını hatırlatan Rektör Budak, "Eğitim kalitemizi daha üst seviyelere taşımak için bilimsel çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da gençlerimizin huzurlu bir ortamda en iyi eğitimi almalarını istiyoruz. Bunun yanı sıra spor tesislerimizi yeniledik, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerine destek veriyoruz. Öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak mezun olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.