Son Dakika Haberleri: Ege Yıldızları Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Ege Yıldızları Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı

41 dakika önce

2018&2019 sezonunda U16 Hokey'de Türkiye Şampiyonu olan Menteşe temsilcisi Ege Yıldızları Spor Kulübü U16 Hokey takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Ege Yıldızları Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

Takımda sakatlığı bulunan Sude Nur Kurt antrenmanlara katılmazken alt yapıdan 6 sporcu U16 takımı kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz yıl 5 sporcumuzu yine milli takıma gönderdiklerini U16 kızlarda Türkiye Şampiyonu Türkiye Süper Liginde 4. olduklarını söyleyen kulüp başkanı Serkan Şen önümüzdeki yıl yine U16 da Türkiye Şampiyonluğu ve Süper Ligde ilk 3ü hedeflediklerini söyledi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:11 Kaynak: Bültenler
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