Son Dakika Haberleri: Ege yöresi yemekleri Kayseri'de ilgi odağı
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Ege yöresi yemekleri Kayseri'de ilgi odağı

1 saat önce

Sağlıklı yemekleri ile ünlü Ege Sofrası Kayseri'lilerin beğenisine sunuluyor.

Ege yöresi yemekleri Kayseri'de ilgi odağı, System.String[]

Sağlıklı yemekleri ile ünlü Ege Sofrası Kayseri'lilerin beğenisine sunuluyor. 30 yıllık restoran deneyimi olan Elvan Lokantası zeytinyağlı ev yemekleri ile müşterilerinin gönlünde taht kurmaya çalışıyor.


Elvan lokantası işletme sahibi Savaş Demir, babadan kalma deneyimi gelecek nesillere aktarma gayreti içerisinde olduklarını belirterek zeytinyağlı ev yemekleri ile hem sağlık hemde lezzet bakımından iddialı olduklarını söyledi.


Sağlık sebebiyle zeytinyağlı ev yemeklerinin sıkça tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Elvan Lokantası sahibi Savaş Demir, sindirim sisteminin kolaylaştırılması, kalp sağlığının korunması ve özellikle kanser riskinin azaltılması için Ege sofrasını kayseri'ye taşıdıklarını belirterek, "Yöresel olarak sadece Kayseri'ye değil Ege yöresine ait yemeklerle hizmet vermeye ağırlık verdik. Amacımız esnaf lokantası olarak hem kaliteyi hemde sağlığı Elvan lezzetiyle buluşturmak. Lokantamızda günlük olarak 40 ayrı çeşit yemek ve çorbamız çıkmakta. Kayseri'ye en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Tercih sebebimizde bu olsa gerek. İlgisi için tüm Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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