Ege Yörüklerinden "Gavim Gardaş Can Azerbaycan'a destek" bildirisi - Son Dakika

Ege Yörüklerinden "Gavim Gardaş Can Azerbaycan'a destek" bildirisi

25.10.2020 21:03
Ege Yörüklerinden

Muğla, Aydın ve Denizli Yörük Obaları Dernek Başkanları ve üyeleri, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla Muğla'da bir araya geldi.

Muğla, Aydın ve Denizli Yörük Obaları Dernek Başkanları ve üyeleri, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla Muğla'da bir araya geldi.

Muğla Yörük Obaları Derneğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafetler giyen katılımcılar, davul zurna eşliğinde yöresel oyunlarını sergiledi.

Muğla yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte "Gavim Gardaş Can Azerbaycan'a destek" bildirisi okundu.

Bildiride, Ermenistan'ın yaptığı faaliyetlerin terör ve insanlık suçu olduğuna vurgu yapıldı.

Bildiride şunlara yer verildi:

"Tarih kralların ya da generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet bu tarlaya ne ekti ise onu biçer. Tarihin en köklü milletlerinden biri olan Türk milletinin evlatları olarak tarihimizden aldığımız güçle hareket eden Azerbaycan da ata topraklarını düşman işgalinden kurtarma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu ülkenin asli unsuru olan yörükler için, yörük demek Karabağ demek, yörük demek Azerbaycan demek."

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu söyledi.

Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini belirten Gümüş, "Karabağ bizim toprağımız ve orayı alacağız. Buradan küçük de olsa Azerbaycan'a destek olmak için yörükler olarak Menteşe de toplandık." dedi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan da hem ata yemeklerini yaşatmak, hem de "İki devlet bir millet" sloganıyla Azerbaycan'a destek için Muğla'da toplandıklarını belirterek, Türk dünyasının kalbinin Azerbaycan'da, Karabağ'da attığını söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan, Muğla, Yörük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege Yörüklerinden 'Gavim Gardaş Can Azerbaycan'a destek' bildirisi - Son Dakika

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