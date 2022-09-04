İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, G.R'nin (73) sahibi olduğu gıda firmasında 2021'e kadar 3 yıl imza yetkilisi olarak çalışan Z.K'yi (44) 2018 yılında eşinin vefatının ardından telefonla taciz ettiği, fiziksel tacizde de bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA

Zeytin, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de eski ihracatçılar birliği başkanına 'cinsel taciz' iddiasıyla dava açıldı - Son Dakika

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