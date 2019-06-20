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Egea Gençler Kupası Eskişehir'de

44 dakika önce

Fiat tarafından düzenlenen Egea Gençler Kupası, FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamında Eskişehir'de devam etti.

Egea Gençler Kupası Eskişehir'de, System.String[]
Fiat tarafından düzenlenen Egea Gençler Kupası, FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamında Eskişehir'de devam etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gençler Kupası'nın Eskişehir ayağının kazananları Buğra Can Kılıç - Ali Emre Yılmaz ikilisi oldu.
İkincilik koltuğuna Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi otururken, Mehmet Can Dinç ve Tuna Aktaş ise yarışı üçüncü bitirdi.
Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotları Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi ise Rc3 kategorisinde birinci, iki çeker kategorisinde ikinci ve genel klasmanda sekizinci oldu.
Fiat Egea ile yarışan Ali Türkkan - Onur Aslan ikilisi Türkiye Ralli Şampiyonası Gençler Kategorisi'nde birinci olurken genel klasmanı 9. sırada tamamladı.
Otomobil sporlarının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Fiat Motor Sporları'nın, genç pilotlara özel düzenlediği Egea Gençler Kupası'nın ikinci sezonu hızlı başladı.
Sezonun ikinci yarışı, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'de tamamlandı. FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamında gerçekleşen Egea Gençler Kupası'nın Eskişehir ayağının kazananı, Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz oldu.
Kupada Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi ise ikinci sırada finiş gördü.
Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotları Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi ise Rc3 kategorisinde birinci, iki çeker kategorisinde ikinci ve genel klasmanda 8. oldu.
Ali Türkkan - Onur Aslan ikilisi ise Egea ile Türkiye Ralli Şampiyonası Gençler Kategorisi'nde birinci olurken genel klasmanı dokuzuncu sırada tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Tofaş Fabrikası'nda hazırlanan 9 Egea HB ralli otomobili ile katıldıkları Eskişehir Rallisi'nde bekledikleri başarılı sonuçları aldıklarını belirtti.
Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Motor sporlarına kazandırdığımız yetenekli gençlerle başarılı sonuçlar almaya da devam ediyoruz. Yaklaşık 140 km'lik asfalt etaplardan oluşan ESOK Rallisi'ni başarıyla tamamladık. 2 çekerde ikinci ve üçüncü olduk, şampiyonada liderliğimiz devam ediyor.
Gençler Kupası'nda da 1,2 ve 3'üncülüğü elde ettik. Herhangi mekanik bir problem yaşamadan 8 otomobille finişe gelen araçlarımız ilk 25 içerisinde yer aldı.Bir sonraki yarışlar toprak zeminde olacak. Fabrikamızda hazırladığımız otomobillerimiz genel yapı itibarıyla toprak zeminde çok daha iddialı. Önümüzdeki dönemde güzel sonuçlarımızı artırarak devam ettireceğiz."Egea Gençler Kupası, 6-7 Temmuz'da düzenlenecek İstanbul Rallisi ile sezona devam edecek."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Avrupa, Fiat, Eskişehir, Ekonomi
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