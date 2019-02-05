Egeçem'in "Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum" Eğitimi Tamamlandı

Eğitimleriyle, çocukların çok disiplinli bilimsel düşünceyi geliştirecek yaratıcı ve yenilikçi fikirleri ortaya çıkaracak uygulamalar yaptırmayı ve yeni nesil bilim insanı profili oluşturmayı hedefleyen EGEÇEM, sömestr tatilinde de eğitimlerine devam etti. Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) tarafından gerçekleştirilen"Lego Boost İle Robotumu Tasarlıyorum" eğitimi tamamlandı. Eğitim Fakültesinde yapılan eğitimi; EÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Kışla verdi.

Eğitimlerin daha çok yazın ve ara tatillerde yapıldığını, çocuklar için okul dışı bir aktivite olduğunu belirten Doç. Dr. Tarık Kışla,"Bu eğitimler, yaşları 8-12 yaş arasında değişen çocukların bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirebilecekleri ve bunu somut öğelerle yapabilecekleri bir kodlama eğitimi olarak tanımlanabilir. Çocuklar legoları seviyor, legolarla çalıştığımız için ve çocukların aynı zamanda eğlendiği bir eğitim. Çocuklar bir robot tasarlıyorlar, bu robot önceden tanımlı bir robot ve bu robot üzerinde çocuklarla algoritmik çalışmalar yapıldı, bu şekilde çocukların kodlama becerilerini bir nebze de olsa ilerlemesini amaçladık" diye konuşan Doç. Dr. Kışla, önümüzdeki dönemde devam edecek eğitimlere tüm Egelileri ve halkı davet etti.