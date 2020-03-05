Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk - Son Dakika
Son Dakika Spor Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk - Son Dakika Spor

Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.

Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.


Satranç Bursa İl ve Nilüfer Satranç İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Nilüfer ilçe Birinciliği' müsabakaları Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Eğitim Merkezi'nde yapıldı. 72 sporcunun başvuru yaptığı ve en iyi puana sahip 32 sporcunun yarıştığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 12 yaşındaki sporcusu Egehan İpek oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Büyükşehirli diğer sporcular Eray Zengingönül dördüncü, Berat İlker altıncı, Ayberk Yıldız yedinci ve Burak Alp Mutlu dokuzuncu sırada yer alarak madalya kürsüsüne çıkan isimler oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi
Cezaevinden yeni çıkan genç, ormanlık alanda tartıştığı yengesini vurdu Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Cenk Tosun'dan sakatlık açıklaması: Bazen hayatta her şey istediğiniz gibi gitmiyor

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:46:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]