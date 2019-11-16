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EGEİD, Avrupalı gençleri Manisa'da ağırladı

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 5 ülkeden Manisa'ya gelen 30 genç, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) ev sahipliğinde Türk gençlerle buluştu.

EGEİD, Avrupalı gençleri Manisa'da ağırladı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında 5 ülkeden Manisa'ya gelen 30 genç, Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) ev sahipliğinde Türk gençlerle buluştu. Çevre ve hava kirliliğine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan proje üzerinde konuşan gençler, uygulanabilecek önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Manisalı gençler tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen "Breathe Clean, Live Green" (Temiz Hava Al, Yeşil Yaşa) başlıklı Erasmus+ programı kapsamında; Bulgaristan, Finlandiya, Litvanya, Portekiz ve Ukranya'dan Manisa'ya gelen 30 genç, EGEİD Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Balcı tarafından ağırlandı. Ekolojik denge, ekolojik dengenin korunması, çevre kirliliği ve özellikle hava kirliliğini azaltmak adına alınabilecek önlemler ve pratik uygulamalar konusunda Türk gençlerle görüş alışverişinde bulunan Avrupalı gençler, Manisa Anadolu Lisesi ve OBASYA Türkmen Obasını da ziyaret ederek, Türkiye tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi oldu. Program hakkında konuşan projenin yürütücüsü Miray Karabulut, "Manisa'da doğmuş, büyümüş gençler olarak böyle bir projeyi organize etmek bizler için büyük mutluluk. Projemize ev sahipliği yapan ve bizi her konuda destekleyen Ege İhracatçılar Derneğine ve Oğuzhan Rezidans sahibi Okan Turhan'a çok teşekkür ederiz. Her yaştan kişiye farklı eğitim ve gönüllülük imkanları sunan Erasmus+ programını incelemek ve bu programdan faydalanmak için neler yapabileceklerini öğrenmek adına Erasmus+ programının ve projemizin yürütücüsü Türkiye Ulusal Ajansını ziyaret etmelerini tavsiyelerini ediyoruz" dedi. - MANİSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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