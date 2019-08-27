EGEİD'den İzmir Valisi Ayyıldız'a ziyaret

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulunarak bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



Kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği faaliyetlerle adından söz ettiren ve merkezi Manisa'da bulunan Ege İhracatçılar Derneği, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyor. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Derneklerini tanıtan ve bilgi alışverişi yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, misafirperverliklerinden dolayı Vali Erol Ayyıldız'a teşekkür ederken İzmir'deki orman yangınından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MANİSA