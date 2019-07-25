EGEİD, iş dünyasının duayenleriyle görüşüyor

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, Tirsan Kardan A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki'yi ziyaret ederek, fikir alış verişinde bulundu.

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, Tirsan Kardan A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki'yi ziyaret ederek, fikir alış verişinde bulundu.



EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Aloğlu, ziyaretlerine Tirsan Kardan A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki ile devam etti. Gerçekleşen ziyarette Tiryaki'nin fikirlerine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekleyen EGEİD Başkanı Aloğlu, "Şehrimizde yapmış olduğu yatırımlara yüreğini ve ticari ufkunu katarak dünya araç markalarına damgasını vuran ticari yol başçılarımızdan ve şehrimizin manen ak saçlılarından biri olan, ülkemize ve şehrimize yapmış olduğu yatırımlarla, bizlere akıl hocalığıyla, mütevazi yaşantısıyla gençlere örnek olan sayın Mehmet Tiryaki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz ona sanayimizin ak saçlısı diyoruz ve her daim fikirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Allah her daim başımızda var etsin" diye konuştu.



Gençlerin üretime ve ihracata verdikleri önemi takdir eden Tiryaki, gençlerin hedeflerinden vazgeçmeden mücadele etmeleri gerektiğine dikkat çekerek, tecrübelerini paylaştı. - MANİSA







Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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